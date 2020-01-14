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  4. Arnavutköy'de kadın cesedi bulunmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

Arnavutköy'de kadın cesedi bulunmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:22 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de kadın cesedi bulunmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir kadının öldürüldükten sonra ormanlık alana gömülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Arnavutköy'de ormanlık alanda Melahat İşbir'e ait olduğu belirlenen cesedinin battaniyeye sarılı ve gömülü vaziyette bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay yeri ve kadının evinin çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, cinayeti işleyen kadının 21 yaşındaki oğlu Batuhan Ü'nün, cesedi arkadaşı Furkan S. ile taşıyıp ormanlık alanda gömdüklerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Arnavutköy'de ormanlık alana mantar toplamaya çıkan iki genç tarafından, battaniyeye sarılı ve gömülmüş halde bir kadın cesedi bulunmuştu. Polis ekipleri, başına sert bir cisimle vurulduğu belirtilen kadının, 40 yaşındaki Melahat İşbir olduğunu tespit etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy ceset cinayet

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