Arnavutköy'de kamyon tekerinin çarptığı çocuğun babasından açıklama

Alper KORKMAZ - Yılmaz OKUR- İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de kaldırımda yürürken kamyon tekerinin çarptığı çocuğun babası, "Yoğun bakımda tedavisi sürüyor" dedi. Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşundaki olay dün meydana geldi. Bir kamyondan fırladığı tahmin edilen tekerlek, kaldırımda annesi ile birlikte yürüyen 6 yaşındaki Doğukan Ağım'ın kafasına çarptı. Küçük çocuk yere düşerek yaralanırken çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Baba Gökhan Ağım, küçük çocuğun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü söyledi. Ağım tekerin nasıl yuvarlandığını bilmediklerini belirtirken, "Yokuştan birisi mi yuvarladı, bir kamyondan mı fırmadı bilmiyoruz" dedi. Çocuğun hastanedeki tedavisi devam ederken polis, tekerleğin fırladığı aracın sürücüsünü arıyor. O ANLAR KAMERADA Akıl almaz kazaya ilişkin görüntüler sosyal meydana paylaşıldı. Görüntülerde tekerleğin yokuş aşağıya hızla ilerlediği görülüyor. Kaldırımda yürüyen kadın ile oğlu tekerleği son anda fark ediyor. Anne kenara çekilirken elinden tuttuğu küçük oğluna tekerler çarparak yaralanmasına neden oluyor.

