 Arnavutköy'de kamyon tekerinin çarptığı çocuğun durumu

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA- ARNAVUTKÖY'de kaldırımda yürürken kamyon tekerinin çarptığı çocuğun tedavisi sürüyor.

Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşundaki olay dün meydana geldi. Bir kamyondan fırladığı tahmin edilen tekerlek, kaldırımda annesi ile birlikte yürüyen 6 yaşındaki Doğukan Ağıma'nın kafasına çarptı. Küçük çocuk yere düşerek yaralanırken çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hastanedeki tedavisi devam ederken polis, tekerleğin fırladığı aracın sürücüsünü arıyor.

O ANLAR KAMERADA

Akıl almaz kazaya ilişkin görüntüler sosyal meydana paylaşıldı. Görüntülerde tekerleğin yokuş aşağıya hızla ilerlediği görülüyor. Kaldırımda yürüyen kadın ile oğlu tekerleği son anda fark ediyor. Anne kenara çekilirken elinden tuttuğu küçük oğluna tekerler çarparak yaralanmasına neden oluyor.

(FOTOĞRAF)

