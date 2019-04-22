Arnavutköy'de kamyon yol kenarına devrildi

Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL (DHA) ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yolun kenarındaki boşluğa devrildi. Sürücü araçtan atlayarak kurtulurken, kaza anında çevrede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Ömerli mahallesi Terme Sokak'ta meydana geldi. 34 EZ 1440 plakalı kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, geriye hareket ederek, aşağıdaki yola doğru devrildi. Yola inmeden yamaçta kalan kamyondan sürücü atlayarak kurtuldu. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde kamyon geri hareketle, yol kenarındaki boşluğa düşüşü görülüyor.
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