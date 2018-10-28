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Arnavutköy'de kapkaç dehşeti (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 16:05 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de kapkaç dehşeti yaşandı.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY'de kapkaç dehşeti yaşandı. Kapkaççılara çantasını vermek istemeyen Burhan Doğan canından oluyordu. Parayı gasp eden kapkaççılar hızla kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Arnavutköy İslambey Mahallesi Hükümet Sokak'ta yaşandı. Arnavutköy Tapu Müdürlüğü'nde işlem yapan Burhan Doğan kendisini takip eden gaspçıların hedefi oldu. Tapu müdürlüğünden çıkışından itibaren takip ettikleri Burhan Doğan'ın aracını park etmesiyle kapkaççılar harekete geçti. Burhan Doğan ve yanındaki iki kişi araçtan indi. 3 kişi ilerlerken çalıntı araçlı kapkaççılar yanlarına yaklaştı. Doğan'ın elinden, içerisinde 260 bin lira olan çantayı alan kapkaççılar hızla uzaklaştı. Çantayı vermek istemeyen Doğan ve yanındakiler canlarından oluyordu. Üç kişi biranda yere düştü. Kapkaççılar para dolu çanta ile uzaklaştı. 3 kişi oldukları düşünülen kapkaççılar aracı İmrahor'da terk etti. Polis, kapkaççıların yakalanması için araştırmalarını sürdürüyor. Öte yandan Doğan polis ifadesinde "4 çocuğumun hayatını çaldılar. Hayatımın tüm birikimini çaldılar" dediği öğrenildi.

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