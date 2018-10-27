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Arnavutköy’de kapkaç dehşeti kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 16:20 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY’de kapkaç dehşeti yaşandı.

Taylan ERGÜN - İstanbul (DHA) - ARNAVUTKÖY’de kapkaç dehşeti yaşandı. Kapkaççılara çantasını vermek istemeyen B.D. canından oluyordu. Parayı gasp eden kapkaççılar hızla kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Arnavutköy İslambey Mahallesi Hükümet Sokak’ta yaşandı. Arnavutköy Tapu Müdürlüğü’nde işlem yapan B.D. kendisini takip eden gaspçıların hedefi oldu. Tapu müdürlüğünden çıkışından itibaren takip ettikleri B.D.'nin aracını park etmesiyle kapkaççılar harekete geçti. B.D. ve yanındaki iki kişi araçtan indi. 3 kişi ilerlerken çalıntı araçlı kapkaççılar yanlarına yaklaştı. B.D’nin elinden, içerisinde 260 bin lira olan çantayı alan kapkaççılar hızla uzaklaştı. Çantayı vermek istemeyen B.D. ve yanındakiler canlarından oluyordu. Üç kişi biranda yere düştü. Kapkaççılar para dolu çanta ile uzaklaştı. 3 kişi oldukları düşünülen kapkaççılar aracı İmrahor'da terk etti. Polis, kapkaççıların yakalanması için araştırmalarını sürdürüyor.

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