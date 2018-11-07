Arnavutköy'de kapkaç kamerada

-ÇOCUĞUYLA YÜRÜYEN KADININ ELİNDEKİ TELEFONU BÖYLE ÇALDILAR Haber: Taylan ERGÜN-İSTANBUL DHA Arnavutköy'de sokakta küçük çocuğu ile yürüyen kadının elindeki telefonu çalan 3 kişi polisin takibi sonucu yakalandı. Olay, 25 Eylül günü akşam saatlerinde Arnavutköy'e bağlı Anadolu Mahallesi, Evliya Sokak üzerinde gerçekleşti. Hatice Yılmaz isimli kadın, 6 yaşındaki çocuğu ile birlikte sokakta yürürken arkasından gelen 3 kişi tarafından kapkaça uğradı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 3 kişinin kadına doğru hareket ettiği görülüyor. Üzerine sarı renkli mont giyen kişi kadının elindeki cep telefonunu alarak arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçıyor. 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Çocuğu ile birlikte korku dolu anlar yaşayan Hatice Yılmaz polise giderek şikayetçi oldu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olay anına ait görüntülere de ulaştı. Görüntülerden gasp olayına karışan 3 kişinin de kimliğini tespit eden emniyet yetkilileri 3 Kasım'da yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Genç kadına ait olan cep telefonu da zanlıların üzerinde tespit edilerek sahibine teslim edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan F.D, Ü.Y ve M.D tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Zanlılardan birisinin yaşının 18'den küçük olduğu öğrenildi.
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