HABER

Arnavutköy'de kapkaç kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 12:30 | Son Güncelleme

-ÇOCUĞUYLA YÜRÜYEN KADININ ELİNDEKİ TELEFONU BÖYLE ÇALDILAR Haber: Taylan ERGÜN-İSTANBUL DHA Arnavutköy'de sokakta küçük çocuğu ile yürüyen kadının elindeki telefonu çalan 3 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

-ÇOCUĞUYLA YÜRÜYEN KADININ ELİNDEKİ TELEFONU BÖYLE ÇALDILAR Haber: Taylan ERGÜN-İSTANBUL DHA Arnavutköy'de sokakta küçük çocuğu ile yürüyen kadının elindeki telefonu çalan 3 kişi polisin takibi sonucu yakalandı. Olay, 25 Eylül günü akşam saatlerinde Arnavutköy'e bağlı Anadolu Mahallesi, Evliya Sokak üzerinde gerçekleşti. Hatice Yılmaz isimli kadın, 6 yaşındaki çocuğu ile birlikte sokakta yürürken arkasından gelen 3 kişi tarafından kapkaça uğradı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 3 kişinin kadına doğru hareket ettiği görülüyor. Üzerine sarı renkli mont giyen kişi kadının elindeki cep telefonunu alarak arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçıyor. 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Çocuğu ile birlikte korku dolu anlar yaşayan Hatice Yılmaz polise giderek şikayetçi oldu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olay anına ait görüntülere de ulaştı. Görüntülerden gasp olayına karışan 3 kişinin de kimliğini tespit eden emniyet yetkilileri 3 Kasım'da yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Genç kadına ait olan cep telefonu da zanlıların üzerinde tespit edilerek sahibine teslim edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan F.D, Ü.Y ve M.D tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Zanlılardan birisinin yaşının 18'den küçük olduğu öğrenildi.

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...
'Seri katil'den tuhaf hareketler; sustu, yere kapandı, bağırdı, ağladı'Seri katil'den tuhaf hareketler; sustu, yere kapandı, bağırdı, ağladı
Siirt Belediye eski başkanına verilen hapis cezasını bozulduSiirt Belediye eski başkanına verilen hapis cezasını bozuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!

Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!

Kurtuluş Savaşı'nın dev yürekli küçük adamı: Ali Şamil

Kurtuluş Savaşı'nın dev yürekli küçük adamı: Ali Şamil

Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları Gölköy'de yaşıyor

Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları Gölköy'de yaşıyor

'Sinem'le dans ettik, içkinin etkisiyle yakınlaştık, eve geldik' Sonrası korkunç

'Sinem'le dans ettik, içkinin etkisiyle yakınlaştık, eve geldik' Sonrası korkunç

Antalya'da sürücü ölümden döndü ama... Gördüğü karşısında büyük üzüntü yaşadı!

Antalya'da sürücü ölümden döndü ama... Gördüğü karşısında büyük üzüntü yaşadı!

2,5 dakikada 160 bin TL'lik hırsızlık!

2,5 dakikada 160 bin TL'lik hırsızlık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.