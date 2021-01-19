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  4. Arnavutköy’de kartopu oynayanlar vatandaş mahallede kalan polis aracını böyle kurtardı

Arnavutköy’de kartopu oynayanlar vatandaş mahallede kalan polis aracını böyle kurtardı

19.01.2021 11:08 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de kartopu oynayanlar vatandaş mahallede kalan polis aracını böyle kurtardı

Arnavutköy’de polis ekipleri akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde kartopu oynayan vatandaşları uyarmak istedi.

Arnavutköy’de polis ekipleri akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde kartopu oynayan vatandaşları uyarmak istedi. Karla kaplanan sokakta mahsur kalan polis aracını, vatandaşlar iterek kurtardı.
Arnavutköy’de kar yağışının sona ermesinin ardından karın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde dışarıya çıkarak kartopu oynadı. Vatandaşları uyarmak için mahalleye gelen polis ekipleri buzlu yolun etkisiyle yolda kalınca uyarmak için geldikleri vatandaşlar el birliği ile polis aracını kurtardı o anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Arnavutköy’de kartopu oynayanlar vatandaş mahallede kalan polis aracını böyle kurtardı

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