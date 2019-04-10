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Arnavutköy'de Kasabın Kasasını Çalan Hırsızlar Kamerada (özel)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de 5 ay önce açılan ve son bir ay içerisinde ikinci kez soyulan kasap dükkanındaki hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA) Arnavutköy’de 5 ay önce açılan ve son bir ay içerisinde ikinci kez soyulan kasap dükkanındaki hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir ay içinde ikinci kez soyulan kasap, hırsızlara seslendi; “Bu kadar uğraşmanıza gerek yok, et lazımsa gelin vereyim. Kasayı boşuna kurcalamayın" dedi. Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerindeki bir kasap dükkanında yaşandı. Geçtiğimiz ay 3 hırsızın girdiği ve kasada bulunan 2 bin lirayı alarak kayıplara karıştığı kasap dükkanı bu kez yine hırsızların hedefindeydi. Çalan alarma ve güvenlik kameralarına aldırış etmeyen hırsızlar, iş yerindeki yazar kasayı aldıkları gibi kaçtı. Arnavutköy’deki hırsızlık olayı kameralara yansıdı. Kasap dükkanının sahibi Hacı Polat, "Kasanın içinde para yoktu. Ama kasa da değerli birşey. Bu kadar uğraşmanıza gerek yok, et lazımsa gelin vereyim. Kasayı boşuna kurcalamayın" dedi.

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