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Arnavutköy’de kaza: 1 yaralı

17.11.2020 10:03 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de 4 kişilik bir ailenin içerisinde bulunduğu otomobil kaza yaptı.

Arnavutköy’de 4 kişilik bir ailenin içerisinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. 1 kişi yaralanırken araç kullanılmaz hale geldi.
Dün akşam saatlerinde Arnavutköy Haraççı çevre yolunda meydana gelen kazada 16 CRC 01 plakalı otomobil ile ile seyahat eden 4 kişilik aile, 34 CUZ 842 plakalı otomobilin araçlarına çarpmaları ile birlikte direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı ve Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arabadan dumanlar çıkıyordu çok korktum
Kazanın gerçekleştiği esnada aynı yolda seyahat eden Yunus Can olayla alakalı, “Ben işten geliyordum baktım önümde arabaya vurdu. O esnada benle beraber iki arkadaş daha vardı. Yardımcı olmaya çalıştık. Şoför koltuğunda olan kişi kafasını cama vurmuş yaralıydı. Kaza bayan şoförün hatasından kaynaklı oldu. Kendisi de kazadan sonra şoka girdi. Araçta bulunan çocuklarda bir şey yok Allahtan” diye konuştu.

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