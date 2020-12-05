HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arnavutköy’de kısıtlamaya rağmen sokağa çıktılar

Arnavutköy’de kısıtlamaya rağmen sokağa çıktılar

05.12.2020 17:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir parkta vatandaşlar otururken çocuklarda oyun oynadılar.Korona virüs tedbirleri kapsamında dün 21.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi 05.00’a kadar devam edecek.

Arnavutköy’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir parkta vatandaşlar otururken çocuklarda oyun oynadılar.
Korona virüs tedbirleri kapsamında dün 21.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi 05.00’a kadar devam edecek. Tüm uyarılara rağmen Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde bulunan bir parkta yasak hiçe sayıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir park doldu. Bazı vatandaşlar otururken, çocuklar da oyun oynadı. Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde Çocukların ve vatandaşların parkta vakit geçirdiği görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyrılık iddialarına ateşli yanıtAyrılık iddialarına ateşli yanıt
Yer: Bursa! Polis sirenini duyunca böyle kaçtılarYer: Bursa! Polis sirenini duyunca böyle kaçtılar
Marketlerin güncel çalışma saatleri!Marketlerin güncel çalışma saatleri!

En Çok Okunan Haberler

Türk profesörlerin aşısında gönüllü isimden yan etki açıklaması

Türk profesörlerin aşısında gönüllü isimden yan etki açıklaması

Sahillerde buluyor, geçimini böyle sağlıyor

Sahillerde buluyor, geçimini böyle sağlıyor

Aşkını ilan etti! 'K.çına kadar mini etekle...'

Aşkını ilan etti! 'K.çına kadar mini etekle...'

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması

Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması

Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi

Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Diğer Haberler

Vahşet! Eski nişanlısını öldürüp cansız bedenini TEM Otoyolu'na attı

Vahşet! Eski nişanlısını öldürüp cansız bedenini TEM Otoyolu'na attı

Antalya'daki depreme oyun oynadığı sırada yakalandı

Korku dolu anlar! Depreme oyun oynarken yakalandı

Yer: Bursa! Polis sirenini duyunca böyle kaçtılar

Yer: Bursa! Polis sirenini duyunca böyle kaçtılar

Çorum'da kısıtlamayı ihlal eden sürücü: Telefonum bozuldu, mecbur çıktım

Kısıtlamayı ihlal eden sürücüden şaşırtan savunma

Kocaeli'de korkunç olay! Çocuklarını görmeye gelen damadını öldürdü

Korkunç olay! Çocuklarını görmeye geldi, başından silahla vurdu

Kocaeli'de hamile kadın koronavirüsten öldü

Kocaeli'de hamile kadın koronavirüsten öldü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.