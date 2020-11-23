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Arnavutköy’de kısıtlamaya uymayan vatandaşlara ceza yağdı

23.11.2020 09:29 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasını çiğneyerek dışarı çıkan çok sayıda kişiye cezai işlem uygulandı.

Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasını çiğneyerek dışarı çıkan çok sayıda kişiye cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında kimi vatandaşlar yasaktan haberi olmadıklarını söylerken kimisi ise bankamatikten para çekmek için dışarı çıktıklarını söyledi. Alkollü şekilde denetime takılan bir sürücünün ise ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında akşam dün akşam saat 20.00’dan sonra denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve alkollü şekilde araç kullanan bir vatandaş ceza yememek için uzun süre uğraştı. Polislere ceza yazılmaması için uzun süre dil döken alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal etmenin yanı sıra alkollü araç sürmekten bin 228 TL para cezası yazıldı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu
"Yasak olduğunu bilmiyorduk"
Yapılan denetimler kapsamında yine uygulama noktasına takılan 4 kişilik aile yasak olduğunu bilmediklerini ve sadece bankamatikten para çekmek için dışarıya çıktıklarını söyledi. Kısıtlamaya uymayan aileye de sokağa çıkma yasağını ihlal etmelerinden dolayı idari para cezası uygulandı.
“Saatleri karıştırdım yasak 22.00 da başlıyor zannediyordum”
Kısıtlamalar kapsamında Arnavutköy Cumhuriyet Meydanında denetime takılan bir vatandaş ise, “Ben oyuncuyum. Dün setim vardı oraya gittim. Bugün de sabah set olacaktı ancak iptal oldu ondan dolayı evime gelmek istedim. Yasağın 22.00’de başlayacağını biliyordum. Sanırım saatleri karıştırdım” İfadelerini kullandı. Yasak saatini karıştırdım diyen vatandaş ise ceza yemekten kurtulamadı.

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