HABER

ARNAVUTKÖY'DE KIZININ YANINDA TABANCAYLA BAŞINDAN VURULAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 22:19 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de evinde temizlik yaptığı sırada 6 yaşındaki kızının yanında başından vurularak ağır yaralanan Tuğba Anlak(30) hastanede hayatını kaybetti Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili hastane önünde bugün açıklama yapan aile, yetkililerden destek istemişti.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)
Arnavutköy'de evinde temizlik yaptığı sırada 6 yaşındaki kızının yanında başından vurularak ağır yaralanan Tuğba Anlak(30) hastanede hayatını kaybetti
Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili hastane önünde bugün açıklama yapan aile, yetkililerden destek istemişti.
Olay, 31 Temmuz akşamı Arnavutköy'de meydana geldi. Antalya'da yaşayan Tuğba Anlak (30) eşiyle boşandıktan sonra 6 yaşındaki kızı Almira ile İstanbul'a taşındı. Bir süre çeşitli işlerde çalışan genç kadın daha sonra bir kafe açtı. Sürekli kafeye gelen ve kendini mimar olarak tanıtan Murat Uslu Anlak'la arkadaşlık kurdu. Genç annenin işleri iyiye gitmeyince kafesini bir süre sonra devretti ve başka bir eve taşındı. Yeni evini temizlediği sırada Murat Uslu kafede çalışan Mustafa Ünver ile birlikte evin bulunduğu yere geldi. Murat Uslu araçta bulunan silahı alarak pencereden içeriye girdi.

KIZININ GÖZÜ ÖNÜNE VURDU
Genç kadını 6 yaşındaki kızının gözü önünde önce darp eden daha sonra da kafasından silahla vuran Murat Uslu devir edilen kafenin parasını da alarak olay yerinde kaçtı. Yaşanan bu anlarda Uslu'nun aracıyla gelişi ve pencereden içeriye girişi güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu anne Anlak'ı başından vuran Murat Uslu ile Mustafa Ünver'i yakaladı. Adliyeye sevk edilen Murat Uslu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mustafa Ünver ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

28 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Başından vurulan ve 28 gündür tedavi olduğu hastanede yaşam mücadelesi veren genç kadınla ilgili bugün yakınları ve arkadaşları hastane önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamaya Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ve çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Bağcılar'da özel bir hastanede tedavi edilen Tuğba Anlak'ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
-------------
Olay anı güvenlik kamera görüntüleri
Kadının hastanede cep telefonu görüntüleri
Açıklamaya katılanlardan görüntü
Enişte abla ve Ağaoğlu'nun açıklamaları
Diğer detaylar

27.08.2019 - 14.36 Haber Kodu : 190827114

PARTNER Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli? Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli?
Karabağlar Yaylası'ndaki sondaj çalışmaları durduruldu Karabağlar Yaylası'ndaki sondaj çalışmaları durduruldu 
İki çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk yaralı! Toprak kayması can aldıİki çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk yaralı! Toprak kayması can aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den flaş açıklamalar

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

İki çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk yaralı! Toprak kayması can aldı

Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset çıktı

Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset çıktı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi! Değerleri tam 350 bin lira

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi! Değerleri tam 350 bin lira

AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

Kuzenler arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Kuzenler arasında silahlı kavga: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.