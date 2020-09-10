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Arnavutköy’de korona virüs denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 16:09 | Son Güncelleme

Arnanvutköy’de korona virüs denetimine katılan Kaymakam Ahmet Odabaş ilçe esnafını teker teker dolaştı.

Arnanvutköy’de korona virüs denetimine katılan Kaymakam Ahmet Odabaş ilçe esnafını teker teker dolaştı. Caddelerde ve minibüslerde denetimler yaptı. Maske takmayanlara ceza yağdı.
İstanbul genelinde korona virüs denetimleri devam ediyor. Arnavutköy’de Kaymakam Ahmet Odabaş ve Arnavutköy ilçe Emniyet Müdürü Murat Sevginin öncülüğünde yapılan denetimlerde otobüs ve minibüsler denetlendi. Daha sonra Kaymakam ve emniyet müdürü ilçede dolaşarak, maske takmayan vatandaşları uyarıp, esnafları dolaşıp uyardı. Kurallara uymayanlara ise ceza yazıldı.
Denetimle ilgili bilgi veren Anavutköy İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş, “Ekiplerimizin yaptığı haftalık kapsamlı denetimler var. Biz her hafta arkadaşlarımıza eşlik ederek vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinliyor, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Malum ki kış ayları yaklaşıyor, kış ayları ile birlikte vak’alarda artış görülme ihtimali çok yüksek. O yüzden vatandaşlarımızın şuanda kurallara çok sıkı uymaları lazım. Vatandaşımız toplu ulaşım araçlarına ayakta kesinlikle binmeyecekler. Eğer şoförler ayakta yolcu alıyorsa, derhal bize bildirecekler. Tedbirlere uyulduğu sürece en kısa zamanda bu salgını atlatacağımıza inanıyorum” İfadelerini kullandı.

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