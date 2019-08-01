ARNAVUTKÖY'DE LEYLEKLER YANGININ ORTASINDA KALDI

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY'de 40 dönümlük alanda anız yangını çıktı. Göçmen kuşların geçiş güzergahında bulunan Sazlıbosna Gölü'nün hemen yanı başındaki leylekler ise anız yangınının arasında kaldı. Yangında 40 dönüm arazi kül oldu. Yangın, öğle saatlerinde Arnavutköy'e bağlı Sazlıbosna Mahallesi'nde meydana geldi. Sazlıbosna Gölü'nün kenarında bulunan arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler durumu itafiye ekiplerine haber verdi. 40 dönüme yakın arazinin tamamına yayılan yangın arazide bulunan ağaçlara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında çok sayıda leylek de yangının arasında kaldı.

