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Arnavutköy’de lokanta çıkan yangında küle döndü

02.03.2021 08:32 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de akşam saatlerinde bir kahvaltı salonunda yangın çıktı.

Arnavutköy’de akşam saatlerinde bir kahvaltı salonunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrasında lokanta adeta küle döndü.
Yangın, Sazlıbosna - Hadımköy yolu üzerinde bulunan yöresel ürünler ve kahvaltı salonu olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde akşam saat 20.30 sularında çıktı. Çıkan yangında işletme kısa sürede alevlere teslim oldu. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrasında dükkân adeta küle döndü. Yangının çıkış nedeni ilgili ekipler çalışma başlatırken dükkanın soğutma işlemleri geç saatlere kadar devam etti.

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