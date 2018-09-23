ARNAVUTKÖY'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN (1)

Haber: Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

Hadımköy Sazlıbosna Barajı kenarındaki makilik alanda yangın çıktı. Yangına itfaiyenin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de müdahale ediyor. Yangının 10 dönümlük alanda etkili olduğu bildiriliyor.

Görüntü Dökümü:

-Yangından görüntü

-Alev ve dumanlar

-Detaylar

