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Arnavutköy'de makilik alanda yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 13:07 | Son Güncelleme

HADIMKÖY Sazlıbosna Barajı kenarındaki makilik alanda yangın çıktı.

Arnavutköy'de makilik alanda yangın (1)

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) HADIMKÖY Sazlıbosna Barajı kenarındaki makilik alanda yangın çıktı. Yangına itfaiyenin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de müdahale ediyor. Yangının 10 dönümlük alanda etkili olduğu bildiriliyor.

(FOTOĞRAF)

Arnavutköy'de makilik alanda yangın (1)Arnavutköy'de makilik alanda yangın (1)Arnavutköy'de makilik alanda yangın (1)

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