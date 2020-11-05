Arnavutköy’de marangoz atölyesinde yangın: 1 ölü

Arnavutköy’de marangoz atölyesinde çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti.

Yangın sabah saat 05.00 sıralarında Arnavutköy Çilingir Mahallesi Eski Edirne Caddesi üzerinde bulunan bir marangoz atölyesinde çıktı.

Edinilen bilgiye ve iddialara göre, atölyede kalan Özbekistan uyruklu çalışan, sobayı tiner dökerek yakmaya çalıştı. Sobaya tiner dökülmesiyle beraber bir anda işçinin vücudunu ve atölyeyi alevler sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yapılan çalışmalarda Özbek işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Özbekistan uyruklu atölye çalışanının cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

