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Arnavutköy'de midibüs alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 10:37 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de servis aracı olarak kullanılan midibüs alev alev yandı.

Taylan ERGÜN /İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY'de servis aracı olarak kullanılan midibüs alev alev yandı. Olay, dün saat 23.30 sıralarından Arnavutköy Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cebrail Özgün'e ait 34 ZB 9081 plakalı servis aracı olarak kullanılan midibüs, park halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle servis aracının tamamen kullanılmaz hale geldiği Cebrail Özgün, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını gözyaşları içinde seyretti. Özgün, “Bakkala ekmek almaya çıkmıştım. Evimin yakınında park halinde olan midibüsün ön kısmından alevler yükseldiğini görünce koşarak kapıyı açmaya çalıştım. Kapıyı açar açmaz alevler daha da şiddetlendi ve aracın tamamını sardı. Çok üzgünüm. Ekmek teknemizdi bu bizim" dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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Arnavutköy'de midibüs alev alev yandıArnavutköy'de midibüs alev alev yandı
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