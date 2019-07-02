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Arnavutköy'de organize suç operasyonu: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 08:56 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Arnavutköy'de bulunan önceden belirlenen bazı adreslere operasyon yaptı.

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Arnavutköy'de bulunan önceden belirlenen bazı adreslere operasyon yaptı. Sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesinden hareket eden ekipler, Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Yaşar Apartmanı'na baskın yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda apartmanın kapısı koçbaşı ile kırılarak içeri girildi. Polis, apartmanda ve apartman çevresinde arama yaptı. Yapılan aramalarda apartmanın dış cephesinde bulunan banyo penceresine gizlenmiş bir adet tabanca ele geçirildi. Yapılan aramalar sonrasında evde bulunan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

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