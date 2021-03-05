Arnavutköy’de orman işçilerinin kaldığı barınak yandı: 1 işçi yaralandı

Arnavutköy’de orman işçilerinin kaldığı barakada yangın çıktı. Yangın esnasında içeride olan 5 işçi kendini dışarı atarken, işçilerden biri yaralandı. Yangının ormana sıçramaması için ise ekipler seferber oldu.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Haraççı yolu yakınındaki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan orman işçileri konakladıkları barakada ısınmak için soba yaktı. Birden parlayan soba alevi etrafa sıçrayınca baraka alev aldı. Alev alan barakadan kendilerini dışarıya atan 5 işçiden Cemal S. alevlerin arasında kalarak yaralandı. Hafif şekilde yaralanan işçi arkadaşları tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ormana sıçramaması için seferber oldular

Ormanlık alana kurulan barakada çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangının ormana sıçramaması için adeta seferber oldu. Ekiplerin müdahalesi üzerine kontrol altına alınan yangında işçilerin tüm eşyaları küle döndü.



