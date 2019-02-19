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Arnavutköy’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 17:29 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de yol kenarındaki ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.Olay, Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi Onat Sokak üzerinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi.

Arnavutköy’de yol kenarındaki ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.
Olay, Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi Onat Sokak üzerinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda bir ceset gören vatandaş polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları aramanın ardından E.B. (32) isimli şahsın cesedini bonzai olduğu düşünülen uyuşturucu madde ile birlikte buldu. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yeri inceleme ekipleri de çevrede araştırma yaptı.
E.B.nin ailesi de yapılan çalışmalar sırasında olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Ölen şahsın ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilirken, daha önceden “uyuşturucu kullanmak” suçundan hakkında işlem yapıldığı da belirtildi.
Öte yandan, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından alınan ceset, detaylı incelemenin yapılması için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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