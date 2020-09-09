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Arnavutköy’de otobüs ve minibüs denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 14:24 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de polis ekipleri, otobüs ve minibüslerde denetim yaptı.

Arnavutköy’de polis ekipleri, otobüs ve minibüslerde denetim yaptı. Fazla yolcu alan otobüs ve minibüs şoförlerine ceza kesilirken, ayakta olan yolcular indirilerek başka araçlara aktarıldı. Ekipler ayrıca maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından korona virüs salgınını önlemek amacıyla yapılan toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu taşınmaması açıklamasının ardından il genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalar devam ediyor. Bu kapsamda Arnavutköy İlçe Emniyet ekipleri toplu taşımalara yönelik denetim yaptı. Polis ekipleri, ilçe giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları kurularak, ticari taksiler, otobüsler ve minibüsler tek tek arandı. Fazla yolcu olan otobüs ve minibüs şoförlerine ceza kesildi. Fazla yolcular indirilerek başka araçlara aktarıldı. Ayrıca, ekipler, maske ve sosyal mesafe konusunda yolculara ve şoförlere uyarılarda bulundu.

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