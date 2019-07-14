HABER

Arnavutköy'de otomobil şarampole yuvarlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 22:21 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de otomobil şarampole yuvarlandı

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY'de, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza yapan araçtaki kadın ve çocuklar çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Tayakadın-Arnavutköy yolunda seyreden ve ailece piknikten döndüğü öğrenilen Servet Eser yönetimindeki 34 HN 9602 otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kadın ve çocuklar ile sürücüden oluşan 6 kişi, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kazanın etkisiyle şok geçiren otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüyü Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sürücünün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

(FOTOĞRAF)

Arnavutköy'de otomobil şarampole yuvarlandıArnavutköy'de otomobil şarampole yuvarlandıArnavutköy'de otomobil şarampole yuvarlandı

Bu sütunlar asırlardır dönüyor!Bu sütunlar asırlardır dönüyor!
Aile Bakanı Selçuk: "Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan 289 davadan 239’u tamamlandı"Aile Bakanı Selçuk: "Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan 289 davadan 239’u tamamlandı"
İzmir'de, 15 Temmuz şehit ve gazileri adına yemekİzmir'de, 15 Temmuz şehit ve gazileri adına yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

Cansız bedeni bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Cansız bedeni bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Michael Frey'in yeni adresi şaşırttı

Michael Frey'in yeni adresi şaşırttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çok sayıda kişi hastaneye başvurmuştu! Açıklama geldi

Çok sayıda kişi hastaneye başvurmuştu! Açıklama geldi

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de gölde erkek cesedi bulundu

Korkunç olay! Böyle bulundu

Dicle Nehri’nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Cansız bedeni bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Tüm Türkiye’de aranıyordu, Kuşadası’nda yakalandı

Tüm Türkiye’de aranıyordu! Yakalandı

Pençe-2 Harekatı kapsamında PKK hedefleri 'ATAK' tarafından vuruldu

Bakanlık paylaştı! Hedefler böyle vuruldu

Son dakika! Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.