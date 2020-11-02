Arnavutköy’de polis ekiplerinden vatandaşa maske ve sosyal mesafe uyarısı

Arnavutköy’de polis ekipleri maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat çekmek amaçlı farklı noktalarda uygulamalar düzenledi. Polis araçlarından sesli uyarılar yapılırken okul önlerinde sosyal mesafe kurallarına uymayan veliler uyarıldı.

Arnavutköy’de Polis ekipleri kış aylarının yaklaşması ile birlikte artan Korona Virüs vakalarına karşın vatandaşları bilinçlendirmek amaçlı çeşitli noktalarda uygulamalar düzenledi. Düzenlenen uygulamalarda ilçe merkezinde polis araçlarının megafonlarından sesli ikazlar yapılarak vatandaşlar kurallara uyulması konusunda uyarıldı.

İlçe merkezinde vatandaşlara uyarılar da bulunan polis ekipleri okul önlerinde bekleyen velilere ve toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

