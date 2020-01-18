HABER
  4. Arnavutköy'de polisten kaçan şüpheli bataklığa saplandı

Arnavutköy'de polisten kaçan şüpheli bataklığa saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 13:20 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan çalıntı araçtaki 4 şüpheliden 3'ü yakalanırken biri ormanlık alana kaçtı.

Taylan ERGÜN/İSTANBUL (DHA) ARNAVUTKÖY'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan çalıntı araçtaki 4 şüpheliden 3'ü yakalanırken biri ormanlık alana kaçtı. Kaçan şüpheli çamura saplanmış halde bulundu.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalıntı araç olduğu düşünülen bir otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüpheliler Hadımköy'den İhsaniye'ye kadar takip edildi. Durdurulan araçtaki 4 şüpheliden 1'i ormanlık alana kaçtı, 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Boğazköy-İhsaniye arasındaki ormanlık alana kaçan şüpheli bir süre sonra izini kaybettirdi. Ormanlık alanda bulunan hafriyat döküm sahasına giren şüpheli buradaki bataklık alana saplandı. Hareket edemeyen şüpheli sabaha kadar bataklıktan kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Sabah saatlerinde hafriyat sahası çalışanlarına bağırarak sesini duyuran şüpheli, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik bir çalışma sonucu bataklıktan çıkarıldı. Uzun süren çalışma sonucu kurtarılan Doğukan G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Sivas’ta korkutan yangınSivas’ta korkutan yangın
Gazipaşa'da zincirleme kaza: 6 yaralıGazipaşa'da zincirleme kaza: 6 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Babil sosyal medyayı salladı! İlk bölüme damga vuran sahne

Babil sosyal medyayı salladı! İlk bölüme damga vuran sahne

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çamura battı, yardım çığlıkları attı

Çığlıklarını duyup telefona sarıldılar

Diyarbakır'da 29 suçtan aranan firari, kovalamaca sonucu yakalandı

Suç makinesi yakalandı!

Rahşan Ecevit'in cenaze töreni ve defin işlemleriyle ilgili son dakika gelişmesi!

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti

Erdoğan'dan Aksakal'a taziye telefonu

97 yaşında hayatını kaybetti! İşte Rahşan Ecevit'in son isteği (Rahşan Ecevit kimdir?)

İşte Rahşan Ecevit'in son isteği

PKK/YPG'li teröristler, Rusya uyruklu DEAŞ'lı kadınları fuhuş için pazarlıyor

PKK'lı teröristler, kamptan kaçan DEAŞ'lı kadınları pazarlamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.