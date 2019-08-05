HABER

ARNAVUTKÖY'DE RÖMORK ÜZERİNDEKİ ALEV TOPUNA DÖNEN SAMAN BALYALARINI AHIRDAN BÖYLE UZAKLAŞTIRDILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 14:33 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de bir ahırda çıkan yangında kurbanlık 10 büyükbaş hayvan yanarak, telef oldu.

Taylan ERGÜN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
ARNAVUTKÖY'de bir ahırda çıkan yangında kurbanlık 10 büyükbaş hayvan yanarak, telef oldu. Ahırdaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, vatandaşların yangının daha da büyümemesi için alev alev yanan saman dolu römorku traktörle çekerek ahırdan uzaklaştırmaları kameralara yansıdı.
Baklalı Mahallesi'nde bulunan bir ahırda iddiaya göre kurbanlık büyükbaş hayvanların yetiştirildiği ahırın çatısında devam eden kaynak çalışmaları sırasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm ahırı kapladı. Yangın itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yaklaşık bir saat süren çalışmalarıyla söndürülürken ahırda bulunan 10 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. Yangın sırasında çevredeki bazı vatandaşlar, ahırda bulunan diğer hayvanları dışarıya çıkartarak son anda yanmaktan kurtardı. O sırada ahırın yanında bulunan saman dolu römorka sıçrayan alevler nedeniyle samanlar alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşlar römorku traktörle çekerek ahırdan uzaklaştırdı. Yer saçılan yanan samanları ise bir kişi bahçe hortumuyla söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:
---------------------
-Alev alev yanan römorkun çıkarılması
-Yolda ilerlemesi
-Saçılan yanan saman balyalarının söndürülmesi
-Genel ve detaylar

PARTNER Aşk Adası yarışmacısından skandal ilişki itirafı! Aşk Adası yarışmacısından skandal ilişki itirafı!
Hayatını kaybeden eski vekil son yolculuğuna uğurlandıHayatını kaybeden eski vekil son yolculuğuna uğurlandı
Yaralı hayvanlar, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldıYaralı hayvanlar, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da şizofren abi dehşeti! Komşuları çığlıklarını duydu ama yetişemedi

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Sedyeyle hastaneye taşındı, bir an olsun yanından ayırmadı!

Başına gelmeyen kalmadı ama bir an olsun yanından ayırmadı!

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj: Haklarımızın refahı için birlikte çalışalım

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj!

Antalya'da müteahhit otoparkta öldürüldü

Antalya'da müteahhit otoparkta öldürüldü

Son dakika! Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.