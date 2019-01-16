Arnavutköy'de ruhsatsız sağlık merkezine operasyon

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de, yasa dışı muayene ve kürtaj yapıldığı öne sürülen iş yerinin sahibi ile bir doktor ve kasiyer gözaltına alındı.

Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Mahallesi Nurbanu Sokağı'ndaki bir iş yerinde yasa dışı muayene ve kürtaj yapıldığını tespit etti.

Sağlık ekipleri, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile 14 Ocak'ta adrese operasyon düzenledi.

Tabelasında Türkçe bayan kuaförü ve Arapça yazıların bulunduğu adreste tıbbi araç ve çok sayıda ilaç, ultrason makineleri, tedavide kullanılan yatak, çok sayıda Arapça yazılı kartvizit ile bin 25 lira bulundu. Muayene esnasında kullanılan medikal malzemeler ile ilaçlar sağlık ekiplerince muhafaza altına alındı.

Muayenehanede kasiyer olarak çalışan Sidra M, iş yeri sahibi olduğu öne sürülen Abdo M. ve Dr. Abdullah O. gözaltına alındı. Muayene olmak için bekleyen 3 kadının da ifadesine başvuruldu.

İş yeri mühürlenerek kapatıldı.

Gözaltına alınan Suriyeli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

