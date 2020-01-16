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  4. Arnavutköy'de sahipsiz yaralı atlara kadınlar sahip çıkıyor 

Arnavutköy'de sahipsiz yaralı atlara kadınlar sahip çıkıyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 10:30 | Son Güncelleme

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA- ARNAVUTKÖY'de bahar ve yaz aylarında çalıştırılan, kış aylarında ise sokağa terk edilen atların içler acısı hali yürekleri burktu.

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA- ARNAVUTKÖY'de bahar ve yaz aylarında çalıştırılan, kış aylarında ise sokağa terk edilen atların içler acısı hali yürekleri burktu. Ayaklarındaki yaralar, açlık ve soğuktan dolayı düştükleri yerden kalkamayan atların yardımına mahalledeki kadınlar koştu. Günlerdir ot ve su vererek hayatta tutmaya çalıştıkları yaralı atların içler acısı haline üzüldüklerini söyleyen yardımsever kadınlar, yetkililere ve hayvan severlere yardım çağrısında bulundu.

Bakımsızlık, açlık ve soğuk nedeniyle bitkin düşen atlar yardım bekliyor. Bahar ve yaz aylarında çeşitli işlerde çalıştırılan, kış aylarında ise adeta sokağa terk edilen atlar açlık ve soğuk tehdidi ile karşı karşıya. Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki çimenlik alanda günlerdir düştüğü yerden kalkmaya çabalayan ancak başarılı olamayan atların yardımına mahalledeki kadınlar koştu. Açlık ve susuzluğun yanı sıra soğuk havanın da etkisiyle iyice bitkin düşen atlara ot ve su veren kadınlar, hayvan severlerin ve yetkililerin dikkatini çekmeye çalıştı.

Ayaklarındaki yaralar nedeniyle ayağa kalkamayan atlara günlerdir ot ve su taşıyarak atları hayatta tutmaya çalıştıklarını söyleyen mahalle sakini Selma Bostancı, "Yaklaşık 3 aydır bu hayvanlar böyle başıboş bir şekilde dışarıdalar. Son 1 haftadır da bu boş arsanın içerisinde yatmış ayağa kalkamıyorlar. Kime yardım etmiyor. Biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama nereye kadar. 1 haftadır bu hayvanlar burada yatıyorlar. Soğuktan şiştiler. Ayrıca sokak köpekleri de gelip saldırarak ayaklarını iyice parçaladılar. Biz adeta nöbet tutuyoruz köpekler saldırmasınlar diye" dedi.

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