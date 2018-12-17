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Arnavutköy'de sahte içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 11:41 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de kaçak içki üretimi yapılan bir adrese baskın düzenlendi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY'de kaçak içki üretimi yapılan bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda farklı markalara ait 188 şişe içki, içinde metil alkol bulunan 8 adet 30 litrelik bidon ve boş şişeler ile bandroller ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Arnavutköy'de bir adreste sahte içki üretildiği yönünde ihbar alan polis çalışma başlattı. Ekipler 13 Aralık'ta İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir adrese baskın düzenledi. Polis ekipleri yaptığı baskın sırasında kaçmaya çalışan bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan E.Ç., U.K. ve Pakistan uyruklu Z.A. yakalanarak gözaltına aldı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otomobilde ve adreste yaptığı aramalarda farklı markalara ait dolu 188 şişe kaçak içki, farklı markalara ait 960 boş içki şişesi, içinde metil alkol bulunan 8 adet 30 litrelik bidon, 2 bin 100 kapak, 15 sayfa TAPDK bandrolü ile 2 tane 350 litrelik bidon ele geçirildi. Yapılan sorgulamada E.Ç. ve U.K.'nın 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında haklarında işlem yapıldığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

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