Arnavutköy’de şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü

Arnavutköy’de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç kökünden sökülerek park halindeki aracın üzerine düştü.

Arvutköy Dulkadiroğluları Sokak’ta saat 15.30 sıralarında şiddetli rüzgarın etkisiyle dev ağaç kökünden söküldü. Kökünden sökülen ağaç park halinde bulunan aracın üzerine düştü. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Dev ağacın kökünden sökülmesi rüzgarın şiddetini gözler önüne serdi. Ağacın devrildiği sırada yoldan geçtiğini söyleyen Erdal Tuğ, “Ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi. Ben o sırada buradan geçiyordum. Yaralanan olmadı” dedi.

