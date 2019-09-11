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Arnavutköy'de şiddetli rüzgarın TIR'ı devirdiği iddiası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 19:12 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de, bir gıda firmasına ait TIR'ın, şiddetli rüzgârın etkisiyle yol kenarına devrildiği ileri sürüldü.

Arnavutköy'de şiddetli rüzgarın TIR'ı devirdiği iddiası: 2 yaralı

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY'de, bir gıda firmasına ait TIR'ın, şiddetli rüzgârın etkisiyle yol kenarına devrildiği ileri sürüldü. Yaralanan TIR şoförü ve yanındaki arkadaşını sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, TIR vinçler yardımıyla devrildiği yerden çıkarıldı.
Kaza, saat 15.00'da Yassıören - Arnavutköy yolunda meydana geldi. Seyir halindeyken şiddetli rüzgarın etkisiyle bir anda yol kenarına devrildiği belirtilen içi gıda malzemeleri yüklü Erol Gözüaçık'ın kullandığı 34 CAC 219 plakalı TIR, fabrika duvarına çarparak durabildi. Yan yatan TIR'ın içindeki şoför Erol Gözüaçık ve arkadaşı Şemsettin Yaşar bulundukları yerde sıkışarak yaralandı. Fabrika çalışanlarının haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Erol Gözüaçık, Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan Şemsettin Yaşar ise ambulansla Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza anını gören fabrika bekçisi Ercüment İçer, TIR'ın rüzgarın etkisiyle devrildiğini söyledi. TIR'ın bir anda devrildiğini söyleyen İçer, “Fabrikadan arkadaşlarla biz koştuk yardıma. Şoförün durumu iyiydi ama arkadaşı biraz ağır yaralanmıştı" dedi. Kaza sonrası TIR vinçler yardımıyla devrildiği yerden çıkarıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, TIR'ın bulunduğu yerden çıkarılmasıyla açıldı.

(FOTOĞRAF)

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