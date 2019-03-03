ARNAVUTKÖY'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 3 ÖLÜ 3 YARALI (2)

Taylan ERGÜN - Murat SOLAK / İstanbul DHA

Arnavutköy'de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada aynı aileden İdris Yıldız, Fırat Yıldız ve Şahin Yıldız ölürken 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi.

Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Güvenlik şeridiyle kapatılan cadde

-Yaşanan hareketlilik

-Yaralının ambulansa alınması

