Arnavutköy'de silahlı çatışma: 3 ölü 3 yaralı (3)

Taylan ERGÜN-Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY'de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada aynı aileden İdris Yıldız, Fırat Yıldız ve Şahin Yıldız ölürken 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi.

POLİS İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri, cadde giriş ve çıkışına şerit çekerek olay yerinde delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemede, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken bazı araç ve çevredeki bir binanın camlarına kurşun isabet ettiği görüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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