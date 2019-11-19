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ARNAVUTKÖY'DE SİS KAZAYA NEDEN OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 11:52 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de etkili olan yoğun sis nedeniyle bariyerlere çarpan otomobil şarampole devrildi.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA) ARNAVUTKÖY'de etkili olan yoğun sis nedeniyle bariyerlere çarpan otomobil şarampole devrildi. Aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Arnavutköy'de sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı. Öte yandan elektronik trafik levhalarında sis uyarısı yapıldı. Yoğun sis nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu yolunda sürücüsü Yüksel Ayan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 AFT 452 plakalı araç yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak, şarampole devrildi. Ayan kazadan yara almadan kurtuldu.

Yüksel Ayan "Sisten dolayı göremedim. Tam olarak ne olduğunu ben de anlamadım. Aşırı sis var. Bir yıldır bu yolu kullanıyorum. İlk defa bu kadar sis gördüm. Süratli değildim. Araç yan yattı. Çok şükür yara almadım" dedi.

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