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Arnavutköy’de site sakinlerinden 6 bin TL isyanı

06.01.2021 09:36 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de bulunan bir sitenin yöneticileri iddiaya göre, sitenin bakım ve tadilat masrafları için aidat paraları dışında dairelerden 6 bin TL para istedi.

Arnavutköy’de bulunan bir sitenin yöneticileri iddiaya göre, sitenin bakım ve tadilat masrafları için aidat paraları dışında dairelerden 6 bin TL para istedi. Pandemi nedeni ile parayı vermeyeceklerini ve kendilerinden habersiz işlem yapılmak istenildiğini belirten site sakinleri, site önünde toplanarak yönetime tepki gösterdi.
Arnavutköy Hadımköy Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşanan olayda iddiaya göre site yönetimi, site sakinlerine danışmadan sitede tadilat ve boyama işlemi başlatmak istedi. Sitede bulunan blokların bakım ve tadilat masrafları için daire başı yaklaşık 6 bin TL ödeme isteyen site yönetimi, site sakini vatandaşları isyan ettirdi. Pandemi dolayısıyla işsiz kaldıklarını söyleyen site sakinleri istenen parayı kabul etmeyerek akşam site önünde toplanma kararı aldı. Sitenin önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, parayı veremeyeceklerini belirterek, site yönetimine tepki gösterdi.
Yapılan eyleme destek veren site sakini bir kadın, “Ben onu bunu bilmem. Pandemi dönemindeyiz. Zamanlama yanlış. Burada insanların çoğu asgari ücretle çalışıyor. Pandemi döneminde bu kabul edilebilir değil” dedi. Bir başka kadın ise, “Temsilcimiz onay vermemiş. Temsilcilerimizin de bilgisi yok” sözlerine yer verdi.
Bir başka site sakini ise, “Bizden zorla 6 bin TL para istiyorlar. Vermezsek bizi tehdit ediyorlar” açıklamasına yer verdi. Site sakinleri gece saatlerine kadar sürdürdükleri eylemde site yönetiminin istifa etmesini istedi.

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