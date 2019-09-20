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ARNAVUTKÖY’DE SOKAĞA ATILAN EŞYALARDA ÇIKAN YANGIN BİNAYA SIÇRADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 09:30 | Son Güncelleme

  Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA Arnavutköy’de 4 katlı bir binanın önüne atılan eşyalar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA

Arnavutköy’de 4 katlı bir binanın önüne atılan eşyalar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Tutuşan eşyalardan çıkan alevler bir anda 4 katlı binanın dış cephesini ve elektrik direklerini sardı. Mahalle sakinlerine büyük korku yaşatan yangına Arnavutköy İtfaiyesi müdahale etti.

İddiaya göre Haraççı Mahallesi Aypare Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın sahibi bütün dairelerde bulunan Suriyeli kiracıları çıkarttı. Evlerden çıkarılan Suriyeliler, yaklaşık 3 aydır eşyalarını almaya gelmeyince ev sahibi, tüm dairelerdeki eşyaları binanın dışına attı. Ev sahibinin dışarı attığı koltuk, çekyat, dolap ve halılardan oluşan eşyaları kimse almaya gelmedi. 3 gündür bina önünde duran ve mahalle sakinlerinin de şikayette bulunduğu eşyalar dün bilinmeyen bir nedenle tutuştu.

YANGIN ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Eşyalardan sıçrayan alevler bir anda 4 katlı binayı sardı. Binanın dış cephesinin kısa sürede tutuşmasıyla yangın daha da büyüdü. Kaldırımda bulunan elektrik direklerinin de tutuşması ile mahallede korku dolu anlar yaşandı. O korku dolu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangının daha da büyümesi ile birlikte mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Arnavutköy itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, 4 katlı binanın dış cephesinde büyük hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

"EV SAHİBİ SURİYELİ VE AFGANLARIN EŞYALARINI KAPI DIŞARI ATTI"

Yanan binada yabancıların yaşadığını söyleyen görgü tanığı Mustafa Kartal, "Geldiğimizde bina alev almıştı zaten. Sonra itfaiye geldi söndürdü. Yabancılar yaşıyordu binada ama bildiğimiz kadarıyla kaçıp gitmişler. Bina zaten boştu. Dışarıya atılmış eşyalar yandı. Koltuk, mobilya falan vardı, onlar yandı." dedi.

Suriyeli ve Afganların binada yaşadığını ve bir süre önce kavga ederek binadan gittiklerini söyleyen mahalle sakini Ali Ömürtay, "Bina ağzına kadar mülteci doluydu. Bir gün bu binada bir kavga olunca hepsi dağıldı gitti bu binadan. Sokağımız leş kokuyordu resmen. Hepsi gidince bu eşyaları ev sahibi dışarı attı. Belediyeye haber verdik ama bu eşyaları kimse buradan almadı. Eşyaları kimin yaktığını bilmiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan bina

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Mahalle sakinleri ile röp.

-Detaylar

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