Arnavutköy'de sokağa atılan eşyalarda çıkan yangın binaya sıçradı 

Taylan ERGÜN / İSTANBUL,(DHA)- ARNAVUTKÖY'de 4 katlı bir binanın önüne atılan eşyalar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Tutuşan eşyalardan çıkan alevler bir anda 4 katlı binanın dış cephesini ve elektrik direklerini sardı. Mahalle sakinlerine büyük korku yaşatan yangına Arnavutköy İtfaiyesi müdahale etti.

İddiaya göre Haraççı Mahallesi Aypare Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın sahibi bütün dairelerde bulunan Suriyeli kiracıları çıkarttı. Evlerden çıkarılan Suriyeliler, yaklaşık 3 aydır eşyalarını almaya gelmeyince ev sahibi, tüm dairelerdeki eşyaları binanın dışına attı. Ev sahibinin dışarı attığı koltuk, çekyat, dolap ve halılardan oluşan eşyaları kimse almaya gelmedi. 3 gündür bina önünde duran ve mahalle sakinlerinin de şikayette bulunduğu eşyalar dün bilinmeyen bir nedenle tutuştu.

YANGIN ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Eşyalardan sıçrayan alevler bir anda 4 katlı binayı sardı. Binanın dış cephesinin kısa sürede tutuşmasıyla yangın daha da büyüdü. Kaldırımda bulunan elektrik direklerinin de tutuşması ile mahallede korku dolu anlar yaşandı. O korku dolu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangının daha da büyümesi ile birlikte mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Arnavutköy itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, 4 katlı binanın dış cephesinde büyük hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi devam ediyor.