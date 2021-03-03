HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arnavutköy’de sokağa rastgele ateş açıp kaçtılar

Arnavutköy’de sokağa rastgele ateş açıp kaçtılar

03.03.2021 11:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de akşam saatlerinde rastgele ateş açan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahından çıkan mermiler bir otomobile isabet etti.

Arnavutköy’de akşam saatlerinde rastgele ateş açan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahından çıkan mermiler bir otomobile isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, dün akşam saat 21:30 sularında Arnavutköy Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Zafertepe Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre araçla sokağa gelen saldırganlar aracın içerisinden sokağa doğru ateş açarak hızla uzaklaştı. Silah sesleri üzerine mahalleli polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Ekipler sokakta ve bağlı olduğu cadde de geniş güvenlik önlemleri alırken; çok sayıda boş kovanın bulunduğu sokakta, saldırganların silahından çıkan mermilerden bazıları park halindeki bir otomobile isabet ettiği görüldü.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak üzere çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Karadeniz için korkutan açıklama: Önlem alınmazsa yayılabilirKaradeniz için korkutan açıklama: Önlem alınmazsa yayılabilir
Teravih namazının önemi nedir?Teravih namazının önemi nedir?

En Çok Okunan Haberler

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Fuhuş çetesi çökertildi! Genç kızın canlı yayındaki itirafları şoke etti

Fuhuş çetesi çökertildi! Genç kızın canlı yayındaki itirafları şoke etti

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Radyoaktif kalıntılı toz geliyor!

Dışarı çıkmayın! Radyoaktif toz geliyor!

Son Dakika: Sinovac aşısının Türkiye'deki faz-3 sonuçları açıklandı

Sinovac aşısının Türkiye'deki faz-3 sonuçları açıklandı

Samsun'da risk haritası 2 ay sonra yeniden kırmızıya döndü

Samsun'da risk haritası 2 ay sonra yeniden kırmızıya döndü

ŞOK 3 Mart 2021 Aktüel Kataloğu! ŞOK Aktüel’de neler var?

ŞOK Aktüel kataloğunda neler var?

Cinayetten 36 yıl sonra yakalandı!

Cinayetten tam 36 yıl sonra yakalandı!

Üsküdar’da korkunç olay! 81 yaşındaki adam başına silahı dayayıp intihar etti

81 yaşındaki adam başına silahı dayayıp intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.