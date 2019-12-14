HABER

Arnavutköy’de şoke eden kasa hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 14:41 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavutköy’de emlak dükkanından 40 bin lira nakit ve değeri 2 milyonu bulan evrakların bulunduğu kasanın çalındığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Arnavutköy’de emlak dükkanından 40 bin lira nakit ve değeri 2 milyonu bulan evrakların bulunduğu kasanın çalındığı anlar kameralara yansıdı. Polis kayıplara karışan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, gece saat 03.00 sıralarında Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir gayrimenkul firmasında gerçekleşti. İddiaya göre, kapalı kasa ticari araçla dükkan önüne gelen 3 kişi dükkanın kepenklerini kırarak içeriye girdi. Hırsızlar kısa sürede içerisinde evrakların, çek senet ve paraların bulunduğu kasayı çalarak kayıplara karıştı. Kasa içerisinde 40 bin lira nakit para bulunurken nakit paraya ek olarak tapu, çek senet ve kıymetli evrakların olduğu ve bu evrakların piyasa değeri 2 milyonu bulduğu öğrenildi. Haber verilmesi üzerine gelen dükkan sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri emlak dükkanı ve çevresinde geniş çaplı çalışma yaparken güvenlik kameraları da incelendi.
Şüphelilerin gelişi ve kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı
Güvelik kameralarına yansıyan görüntülerde cadde üzerinde birkaç tur aran kapalı kasa ticari aracın dükkanın önüne park ediyor. Kısa süre sonra araçtan inen şahıslar dükkanın içerisine girdikten kısa süre sonra geldikleri araçla dükkanın önünden uzaklaşmaları görüntülere yansıyor.
“Senedini ödeyen arkadaşlara mahcup oluyoruz”
Kasası çalınan dükkan sahibi Mehmet Karavay, “Gece yarısı gelen şahıslar dükkanın kapısını kırarak çelik kasayı alıp götürüyorlar. Bizler aslında işin parasında değiliz, alışverişte olduğumuz insanlara karşı borcunu ödeyip de senedini alamayan arkadaşlar var onlara karşı mahcup oluyoruz. Listesini yaptım onu birazdan karakola götüreceğim kimsenin tereddüt yaşamasına gerek yok. Kasa içerisinde 2 milyonu aşkın evrak vardı kasa içinde böyle bir zararımız var. Nakit olarak 40 bin TL’ye yakın para vardı. Kasa içerisinde çek senet ve kıymetli evraklarımız vardı, inşallah kısa zamanda şüpheliler yakalanır” dedi.

PARTNERAdı Beren Saat ile anılmıştı! Dudak dudağa...Adı Beren Saat ile anılmıştı! Dudak dudağa...
Tüp yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralıTüp yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Muğla'da mutfak tüpü yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralıMuğla'da mutfak tüpü yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar! Operasyon başlatıldı

Son dakika! İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Tekirdağ’da zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

TIR, servis ve ticari araç birbirine girdi! Yaralılar var

Antalya’da acı olay... Okulun penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti

Acı olay... 13 yaşındaki kız okul penceresinden düştü

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

Dev gemiler peş peşe Boğaz'dan geçti

Boğaz'dan peş peşe geçtiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.