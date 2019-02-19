Arnavutköy'de şüpheli ölüm

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde vatandaşların ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gördükleri ihbarında bulunması üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, cesedin bir haftadan beri haber alınamayan 29 yaşındaki Emrah Baydar'a ait olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından, Baydar'ın cesedi morga götürüldü.

