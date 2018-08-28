Arnavutköy'de taksicilerden ABD'ye tepki

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de çalışan taksi şoförleri, ABD'nin Türkiye'ye yönelik "spekülatif atağı"nı protesto etti.

İlçe meydanında bir araya gelen Arnavutköy Taksiciler Şoför Esnafı Derneği üyesi bir grup, "Ülkemiz namusumuzdur. Bayrağımız kanımızdır. Paramız onurumuzdur. Dokundurtmayız." yazılı pankart açtı. Taksiciler, ABD aleyhine çeşitli sloganlar attı.

Dernek başkanı Hamit Ülbeği, yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye karşı başlatmış olduğu ekonomik savaşı kınadıklarını belirterek, "Türkiye ile ilgili kafanızda geçirmiş olduğunuz düşünce ve proje karşılık bulmayacaktır." dedi.

ABD'nin tutumuna esnaf olarak karşı olduklarını kaydeden Ülbeği, yaptırımların ABD'ye hiçbir yarar sağlamayacağını söyledi.

