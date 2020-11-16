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  4. Arnavutköy’de tamir edilmeye çalışılan otomobil bir anda alev aldı

Arnavutköy’de tamir edilmeye çalışılan otomobil bir anda alev aldı

16.11.2020 02:24 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de bir oto tamirhanesinde tamir edilen otomobil birden tutuştu.

Arnavutköy’de bir oto tamirhanesinde tamir edilen otomobil birden tutuştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tamirhanenin bulunduğu sokak giriş çıkışa kapatılırken alevler içerisinde kalan otomobil kısa sürede söndürüldü.
Olay, dün saat 23.30 sularında Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cenk Sokakta meydana geldi. 6 katlı bir binanın en alt katında bulunan oto tamirhanesinde tamir edilmek istenilen otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Tamirhane sahibi ve binada bulunan vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangın söndürülemeyince olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucunda olası bir facia oluşmadan yangın söndürüldü. Yangına müdahale esnasında oluşabilecek olumsuzluklara karşılık sokak şeritlerle komple kapatıldı ve geçişe izin verilmedi. Tamirhanede herhangi bir hasar oluşmazken alevler içerisinde kalan otomobil kısa sürede söndürüldü.

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