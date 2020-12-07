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Arnavutköy’de taş ocağında göçük: 2 ölü

07.12.2020 11:06 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de taş ocağında yaşanan göçükte iki işçi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre İstiklal Mahallesi Devlet Caddesi’nde bulunan taş ocağından sabah saatlerinde göçük meydana geldi.

Arnavutköy’de taş ocağında yaşanan göçükte iki işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre İstiklal Mahallesi Devlet Caddesi’nde bulunan taş ocağından sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Göçükle birlikte taş ocağından bulunan bir iş makinesi de devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Göçükte ağır yaralanan Sabit Deniz isimli işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Toprak altında kalan bir diğer işçi Nuri Deniz ise ekipleri uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Nuri Deniz’in de hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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