Arnavutköy'de teker dehşetinden yeni görüntüler

Alper KORKMAZ-Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY'deki teker dehşetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşundaki olay dün meydana geldi. Yokuş aşağıya ilerleyen tekerlek, kaldırımda annesi ile birlikte yürüyen 6 yaşındaki Doğukan Ağım'ın kafasına çarptı. Küçük çocuk yere düşerek yaralanırken çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tekerin çocuğa çarpmasının ardından annesinin panik içinde kucakladığı görülüyor. Çevredekiler de yardıma koşuyor. Bu sırada yoldan bir TIR'ın geçtiği görülüyor. Fırlayan tekerin bu TIR'a ait olduğu düşünülüyor.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan baba Gökhan Ağım, küçük çocuğun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü söyledi. Ağım tekerin nasıl yuvarlandığını bilmediklerini belirtirken, "Yokuştan birisi mi yuvarladı, bir kamyondan mı fırladı bilmiyoruz" dedi.

Çocuğun hastanedeki tedavisi devam ederken polis, tekerleğin fırladığı aracın sürücüsünü arıyor.

(FOTOĞRAFLI)



