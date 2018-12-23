Arnavutköy'de Toplu Açılış Töreni

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımızda kendi milletinin değerlerine savaş açmış, kendi ülkesinin kalkınma ve büyüme hamlelerini kasıtlı olarak sabote etmiş bir parti var. Son yıllarda bu sefil geçmişlerini gizlemek için derme çatma isimleri, ideolojileri ile taban tabana zıt adayları milletimizin karşısına çıkarmaya başladılar ama paslı demir yaldızlı boyayla boyanmakla altın olmaz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy'de düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, bir Arnavut vatandaşına ithafen Arnavutköy ismini alan bu bölgenin, zamanla büyüdüğünü ve bugünkü haline aldığını söyledi. Cumhuriyetin ilk yıllarında 350 haneli bir belde olan Arnavutköy'ün, bugün 260 bini aşkın nüfusu ve geniş yerleşim alanıyla İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri olduğunu anlatan Erdoğan, sadece son 5 yılda ilçe nüfusunun 60 bin artmasının Arnavutköy potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdiğini ifade etti. Geniş bir alana yayılan İstanbul Hava Limanı, Kanal İstanbul gibi ülkenin prestij projelerine ev sahipliği yapan bir ilçenin elbette gelişeceğini, büyüyeceğini ve güzelleşeceğini dile getiren Erdoğan, "Arnavutköy büyüdüğüne göre belediye hizmetlerinin de buna uygun olması, buna uygun şekilde olması gerekiyor. Arnavutköy'e kazandırdığımız 415 trilyon lira yatırım bedeli olan 82 kalem eserin toplu açılış töreni vesilesiyle bir arada bulunuyoruz." dedi.

Belediyenin, 105 trilyonluk yatırımla hem mimari olarak hem kullanım olarak özenle hazırlanmış bir Arnavutköy yönetim ve hizmet merkezi inşa ettiğini aktaran Erdoğan, içinde belediye ve meclis birimlerinin, Nuri Pakdil Kültür Merkezi'nin, kreşin, spor merkezinin, nikah ve düğün salonlarının yer aldığı bu merkezin, resmi açılışını bugün gerçekleştirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avlu 34 Alışveriş Merkezi ve Arnavutköy Kültür Sanat Merkezi'nin, 85 trilyonluk bir yatırım olarak ilçeye kazandırıldığını belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Arnavutköy'ün ulaşım sorununun çözümüne katkı sağlayacak çevre yolunu tamamladığını, onun açılışını da bugün yaptıklarını ifade etti. İmrahor ve Boğazköy mesire alanları ile Arnavutköy Şehir Parkı'nın, tüm İstanbul'a hizmet verecek, hemşehrilerin aileleriyle huzur içinde vakit geçirmelerini sağlayacak alanlar olarak düzenlendiğini aktaran Erdoğan, merhum İbrahim Çağlar adına yapılan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin resmi açılışını da yaptıklarını belirtti.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı ve katlı otoparkın da belediyenin önemli yatırımları arasında yer aldığını ifade eden Erdoğan, bunların yanında mahallelerde çok sayıda meydan, kapalı pazar yeri, park, gençlik ve eğitim merkezi, hizmet binalarının yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 82 kalem eserin, Arnavutköy ve İstanbul'a hayırlı olmasını dileyerek, bu eserlerin şehre kazandırılmasında emeği geçen belediye başkanı ve ekibine teşekkür etti. - "Belediyecilik bizim işimizdir" "Belediyecilik bizim işimizdir, AK Parti'nin işidir" diye konuşan Erdoğan, Türkiye'nin son çeyrek asırda yaşadığı büyük dönüşümün, önce belediyelerde başladığını vurguladı. Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Gidelim 20 yıl öncesine, CHP'nin İstanbul'da belediye başkanı olduğu zamanlara gidelim. Arnavutköy'ün belde olduğu zamanlara gidelim. Neydi buraların hali? Susuzluğun olduğu zamanları biliyorsunuz değil mi? Çöplerin dağlar gibi olduğu zamanları biliyorsunuz değil mi? Yolumuz var mıydı? Hatırlayın o günleri. Ama şimdi adeta otoyol gibi duble yollarımız var. Buralara, durup dururken gelmedik. Neden? Medeni olmak farklı bir şey ama ne yazık ki bunlar o belde dönemlerinde kaldılar. Bunlar anlamaz belediyecilikten. Bunlar bizim işimiz.

1994 yılında İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçildiğimde, karşımda öyle bir manzara vardı ki inanın bana insan düşmanına bile böyle bir muameleyi reva görmez. O zaman buralarda doğal gaz var mıydı? Şimdi doğal gaz var. Mesele bu. Ayşe hanım evde hemen butona basıyor, mutfakta ocaklar yanıyor. Banyo aynı şekilde. Sıcak suya anında ulaşıyoruz. Kaloriferlerimiz aynı şekilde yanıyor." - "CHP, yolsuzluktur. CHP, yoksulluktur" Geçmişte çamurdan geçilmeyen bir Arnavutköy ve bir İstanbul'un olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: "İstanbul'un en değerli hazinelerinden biri olan Haliç, adeta balçık haline dönüşmüştü. Yanından geçerken, burnunuzu tıkamanız gerekiyordu. Gazeteler, maske dağıtıyordu. Hava kirliliği sebebiyle kış aylarında yaşlılara ve çocuklara sokağa çıkmama çağrısı yapılıyordu. Ecdadın emaneti tarihi eserler, tarihi bölgeler kelimenin tam anlamıyla dökülüyordu. Bir kısmı mezbelelik haline gelmişti. Tüm dünyanın göz bebeği bu güzel şehir, adeta yaşanmaz haldeydi. Peki tüm bu kötü manzaranın müsebbibi kimdi? Tabii ki bugünkü CHP zihniyetiydi.

CHP, kirliliktir. CHP, susuzluktur. CHP, çöp dağıdır. CHP, yolsuzluktur. CHP, yoksulluktur. CHP, yasaklardır. Tarihten beri biz bunları tanırız. Böyle aldık biz ülkemizi ve hamdolsun medeni bir Türkiye, medeni bir İstanbul bugün varsa, bu sayede var. Bir ülke veya bir şehir en kötü nasıl yönetilir diye görmek istiyorsanız, açın CHP'nin tarihine bakın. Kötü yönetimin tüm örneklerini orada bulursunuz." - "Faşizm bunların ruhlarına, genlerine işlemiştir" Karşılarında, kendi milletinin değerlerine savaş açmış, kendi ülkesinin kalkınma ve büyüme hamlelerini kasıtlı olarak sabote etmiş bir parti olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: "Son yıllarda bu sefil geçmişlerini gizlemek için derme çatma isimleri, ideolojileriyle taban tabana zıt adayları milletimizin karşısına çıkarmaya başladılar. Ama paslı demir, yaldızlı boyayla boyanmakla altın olmaz. Milletimiz bu cilanın altında neler olduğunu çok iyi biliyor. Şöyle azıcık bir kazıyınca CHP'nin gerçek yüzü, çirkef siyaset dili, milli ve manevi değerlerimize olan kini, hemen ortaya çıkar. Bunlar, ezanımızı Türkçe okutanlar. Bunlar, ezanımızı hazmedemeyenler.

Bu zihniyet, yıllarca milletimizi çağdaşlık, modernlik, halkçılık diyerek siyasetin de, hizmetin de en ilkel biçimlerine mahkum etmeye çalıştı. Milletten yüz bulamadıklarında da darbecilerle, cuntacılarla, içerideki ve dışarıdaki vesayet odaklarıyla kol kola girip, resmi veya gizli iktidarlarını zorla devam ettirmek istediler. Her seferinde milletimizden silleyi yemelerine rağmen, bu arayışlarından hiç vazgeçmediler. Lafa gelince demokratlığı kimseye bırakmazlar. Aslında faşizm bunların ruhlarına, genlerine işlemiştir." - "Cevapları, onların seviyelerine inmeden vermeyi sürdüreceğiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin geçen 16 yılda girdiği 14 seçim ve halk oylamasının tamamından zaferle çıkmasının ana muhalefetin muvazenesini iyice bozduğunu belirterek, "Öyle ki, bir gün bakıyorsunuz millete hakaret ediyorlar, ertesi gün bakıyorsunuz terör örgütüne methiyeler düzüyorlar. Bir başka gün ülkelerine gidip yabancılara şikayet ediyorlar. Yerlilikle, millilikle uyuşmayan ne varsa, Bay Kemal'de var." dedi.