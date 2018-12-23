Arnavutköy'de Toplu Açılış Töreni

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümden millet bahçesine, düzenli depolama tesisinden atık su arıtma tesisine kadar, vatandaşımızın daha iyi yaşam sürmesi adına yapılması gereken birçok projeyi hızlı bir şekilde yaparak, şehirlerimizin, ilçelerimizin inşallah yaşam kalitesini yükselteceğiz." dedi.

Kurum, Arnavutköy Belediyesi Yönetim ve Hizmet Merkezi ile 82 eserin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, asırlar boyunca dünyanın kalbi olmuş, yüzyıllarca medeniyetimize başkentlik, şehircilik fikrinin gelişmesine ev sahipliği yapmış İstanbul'un bugün yine birbirinden değerli onlarca eserle buluştuğunu dile getirdi.

Göreve geldikleri andan itibaren, sorunların tespiti ve çözümü için şehirleri gezdiklerini dile getiren Kurum, bu kapsamda Şanlıurfa ve Gaziantep'e de gittiklerini anımsattı.

Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun bir şekilde, gidiyoruz, teşkilatımızla, vatandaşımızla, valilerimizle, belediye başkanlarımızla istişare ediyoruz." diye konuştu.