Arnavutköy’de toplu sünnet töreni yapıldı

İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY’DE yaşayan 414 çocuk için toplu sünnet töreni düzenlendi. Düzenlenen törende çocuklar, aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.
Arnavutköy Belediyesi, ilçede yaşayan 414 çocuk için İmrahor Mesire Alanı’nda toplu sünnet töreni düzenledi. Törene çocuklar ve ailelerinin yanı sıra, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da katıldı. Çocuklar, kendileri için kurulan oyun parkında doyasıya eğlenirken, aynı zaman da kendileri için hazırlanan tahta oturarak hatıra fotoğrafları çektirdiler. Çok güzel bir etkinlik olduğunu söyleyen çocuklar Resul Aydemir konseriyle rap müziğe doydu ve çok eğlendiklerini de belirtti.
“UNUTAMAYACAKLARI BİR ANI YAŞIYORLAR”
Törende açıklamalarda bulunan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Yavrularımız bugün güzel bir törenle unutamayacakları bir anı yaşıyorlar. Her yıl zaten geleneksel olarak yaptığımız bir etkinlik. Sünnet, herkesin hatırasında iz bırakan önemli bir etkinlik. Biz de bunu toplumsal birliğe hizmet edecek şekilde, güzel bir çalışma olmasına gayret ettik. Aynı zamanda da inancımızın emrettiği vazifeyi de ifa etmiş oluyoruz” dedi.
(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)
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