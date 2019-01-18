Arnavutköy'de toprak kayması

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de inşaat alanında meydana gelen göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Karlıbayır Mahallesi Karlıbayır Caddesi'ndeki bir inşaat alanında yapılan temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük nedeniyle Hayri Çakal isimli işçi toprak altında kaldı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından Çakal bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla hastaneye kaldırılan Çakal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

